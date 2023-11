Mälestuspaikade projekti Viimane Aadress üks läbiviijatest Oksana Matjevskaja väidab, et alates maikuust on mitmest Venemaa linnast kaotatud ära mitukümmend mälestuspaika stalinistliku režiimi ohvritele. Alates mullu veebruarist on vähemalt 19 välismaise sõduri mälestusmärgi juures vandaalitsetud või need sootuks varastatud, kirjutab BBC.