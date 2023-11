Ligi viis miljonit ukrainlast kaotas sõja alguses töökoha. Kuigi tööpuudus oli Ukrainas oktoobris 18,4 protsendi juures, on olukord sõja algusega võrreldes paranenud. 2022. aasta kevadel küündis Ukraina tööpuudus ligi 30 protsendini, teatas Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO).

Nõudlus töötajate järele kasvab just nendes sektorites, kust mehed lahkuvad, et minna rindele. Ligi 20 protsenti ukrainlastest on sõja algusest olnud sunnitud töökohta vahetama.