Kuulus punase, valge ja sinise värvitooniga trükitud postmark «Inverted Jenny» on pärit 1918. aastast ja maksis ostes 24 senti.

Oksjonile pandud margi tegi haruldaseks asjaolu, et see oli trükkimisel tehtud praak. Nimelt on margil kujutatud USA õhuposti lennuk Curtiss JN-4 pildil tagurpidi. Selliseid praakmarke jõudis 1918. aastal turule vaid 100 tükki.