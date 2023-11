Kaja Kallas kohtumisel Jake Sullivaniga: Euroopal tuleb ka ise oma kaitsevõimet parandada

Eesti peaminister rõhutas kohtumisel, et Ukraina julgeolek on kogu Euroopa ja vaba maailma julgeolek. «Peame Ukraina toetamist jätkama seni, kuni Ukraina selle sõja võidab. Ukrainlased võitlevad meie kõigi julgeoleku ja vabaduste eest. Me sõnad ja teod peavad tagama, et Venemaa sõda Ukrainas ei õnnestu,» märkis Kallas.