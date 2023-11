ÜLEVAADE ⟩ Soome heidab Venemaale ette asüülitaotlejate piirile suunamist

«Venemaa piirivalve on selgelt oma praktikat muutnud. Nad lasevad inimesi üle piiri ilma kehtivate reisidokumentideta. Nähtus on kestnud paar nädalat,» vahendas Helsingin Sanomat valitsusjuhi sõnu ajakirjanikele. «Tundub, et seda võimaldavad Vene võimud, sest piiril toimuv kaldub kõrvale kokkulepitud praktikast. See annab juba põhjust meetmeid rakendada.»

Orpo jätis ütlemata, kas tema hinnangul on tegemist Venemaa katsega Soomet mõjutada. «Meil pole teavet selle kohta, kas [saabujaid] on julgustatud piirile tulema, kuid on selge, et neid aidatakse. Neid on juhatatud ja transporditud,» möönis ta siiski.