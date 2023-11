Iisraeli väed teatasid, et alustasid täna Gaza linna suurimas, Al-Shifa haiglas sõjalist operatsiooni, mille sihtmärgiks on haigla all asuv arvatav äärmusrühmituse Hamas juhtimiskeskus. Relvajõud teatasid, et viivad oma operatsiooni läbi haigla kindlas piirkonnas.