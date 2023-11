Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles teisipäeval, et Venemaa hoogustab rünnakuid kogu rindejoonel; samal ajal kutsub Kiiev läänt üles suurendama relvatarneid enne talve saabumist. Kumbki pool pole kuude jooksul saavutanud märkimisväärset territoriaalset edu, kuid nii Zelenskõi kui ka Kreml on eitanud, et konflikt on patiseisus.