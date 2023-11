Auhinnatud filmirežissöörile ja kirjanikule Hubert Seipelile maksti salajast raha osamaksetena, mis dokumentide kohaselt toetas tema tööd kahe raamatu kallal, mis kajastavad Putini võimuletulekut ja jätavad paljude analüütikute hinnangul Venemaa presidendist sümpaatse mulje, kirjutab The Guardian.

Seipel on üks väheseid ajakirjanikke, kellel on olnud otsene ja korrapärane kontakt Putiniga. Mehe enda väitel on ta Venemaa riigipeaga kohtunud ligemale sada korda.