KULTUURIDE KOKKUPÕRGE ⟩ Poola piirilinna elanikke häirivad avalikes ujulates end paljaks koorivad tšehhid

Edela-Poola linn Prudnik, kus on üle 20 000 elaniku, asub Tšehhi piirist vaid kuue kilomeetri kaugusel. Et lähim avalik ujula Tšehhi pool piiri on asub linnakesest üle 30 kilomeetri kaugusel, käivad kohalikus basseinis sulistamas ka piiri lähedal elavad tšehhid, kirjutab kohalik ajaleht Nowa Trybuna Opolska.

Arvukad külalised teiselt poolt piiri on aga põhjustanud tõelised kultuuridevahelise kokkupõrke, kuna vagade poolakate jaoks on täiesti mõistmatu see, et tšehhid võtavad end kõigi teiste nähes riietusruumides täiesti paljaks.