ÜRO ⟩ Kliimat soojendavate gaaside rohkus saavutab rekordkõrgusi

ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) teatas, et kliimat soojendavate gaaside rohkus atmosfääris saavutas 2022. aastal rekordtaseme. WMO ütles, et tõusval trendil pole lõppu näha, mis on suuresti tingitud fossiilkütuste põletamisest, vahendab The Guardian.