Pärast kümmet aastat Venemaal elamist ja töötamist otsustas Tadžikistanist pärit ehitaja Zoir Kurbanov hiljuti, et on aeg koju naasta. Ta on üks paljudest Kesk-Aasia migrantidest, kes pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale tunneb, et mõistlikum on asjad pakkida, sest palgad kahanevad ja lisaks ripub pea kohal oht, et Moskva võib nad rindele saata.