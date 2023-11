Valgevenes elavad inimesed on hirmust halvatud ja poliitikast ei räägita isegi köögilaua ääres, kus ka kõige sügavamal nõukogude ajal arutelu tegelikult käis, ütles Postimehele Valgevene alternatiivse valitsuse liige Alina Kaušik, lisades, et see ei saa nii jääda.