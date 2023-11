ÜLEVAADE ⟩ Xi ja Biden harrastasid teravas kastmes pandadiplomaatiat

Tundub, et mõlemad riigijuhid saabusid kohtumise vähemalt näiliselt heas usus – Biden võõrustas Xi’d ühes Ameerika kõige uhkemas häärberis, Xi aga ütles Ühendriikide presidenti tervitades, et maakera on piisavalt suur, et mahutada kahte suurjõudu.