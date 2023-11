Vene meedia on rakendanud de Gaulle'i lapselapse Pierre'i propagandavankri ette, väites, et tema Kremlit toetavad avaldused näitavad lääneriikide toetust Venemaale.

«Mulle oleks au saada Vene kodakondsus,» ütles Pierre de Gaule väidetavalt Peterburi kultuurifoorumil, lisades, et Venemaa võitleb Ukrainas «traditsiooniliste väärtuste, perekonna ja vaimsuse eest» ning et NATO on kaotanud.