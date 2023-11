Vene eksperdi sõnul lükkas Bideni ja Xi kohtumine laupkokkupõrke edasi

«Hiina jaoks tähendas see kohtumine USA-ga laupkokkupõrke teatud ajaks edasilükkamist, eemaldumist punasest joonest, mis on viimase aasta jooksul kerkinud esile nii Taiwani kui ka muudes küsimustes. Ja põhimõtteliselt see eesmärk saavutati,» ütles välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi professor ning Hiina välis- ja kaitsepoliitika asjatundja Luzjanin.