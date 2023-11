Nad helistasid haigla direktorile Mohammed Abu Salmiyale ja andsid korralduse «evakueerida patsiendid, haavatud, ümberasunud ja meditsiinipersonal, ja et nad peavad liikuma jalgsi mere poole», ütles ajakirjanik.

Gaza suurim haigla on saanud tulipunktiks Iisraeli sõjakampaanias Hamasi äärmuslaste vastu. Juudiriigi sõnul on Hamasil haiglakompleksi all suur juhtimiskeskus.