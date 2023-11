«Lionsgate on peatanud reklaamimise Xil Elon Muski hiljutiste antisemiitlike säutsude tõttu,» teatas filmifirma kõneisik AFP-le. Reklaamide ostmise on teiste seas peatanud ka Paramount ja Warner Brothers.

IBM ütles neljapäeval, et lõpetas reklaamide ostmise teadete tõttu, et need on ilmunud sotsiaalmeediakanalis natsismi toetavate postituste kõrval.