Lätis tähistatakse 105. vabariigi aastapäeva

«Kui me tähistame Läti 105. sünnipäeva, peame meeles pidama, et vabadus ja demokraatia ei ole taevast langenud. Jumal annab võimaluse, inimene aga peab seda võimalust kasutama. Seda tegid meie esivanemad ja seda peame tegema ka meie. Me kasutame igat võimalust seista kindlalt vabaduse, demokraatia ja meie riigi jätkuva iseseisvuse eest,» teatas välisminister Krišjānis Kariņš eilses kõnes.