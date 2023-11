Pašinjan ütles Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kohtumisel Jerevanis, et Aserbaidžaani meedia, koolid ja ülikoolid on hakanud nimetama niimoodi Armeeniat ja see võib anda märku Bakuu soovist alustada sõjalist pealetungi.