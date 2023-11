Piirivalve: Poola-Ukraina piiril on ummikus üle 2800 veoki

Veokite liikumist takistati Javhodõn-Dorohuski, Rava-Ruska-Hrebenne ja Krakovets-Korczowa piiripunktides. Sõiduautosid see ei mõjutanud.

Ta lisas, et ummik on tekkimas ka Shehõni-Medyka piiripunktis.

Poola on olnud üks Ukraina kindlamaid toetajaid ja peamine transiidipartner alates Venemaa invasioonisõja algusest veebruaris 2022.

Meeleavaldajad nõuavad piiranguid Poolasse lubatavate Ukraina veokite arvule, väites, et selliste piirangute puudumine kahjustab Poola veokijuhtide elatist.

Euroopa Komisjon hoiatas Poola valitsust, et ta peab 6. novembril alanud blokaadile lõpu tegema ja piiri avama, kuna see on osa niinimetatud "solidaarsuse teest", mis võimaldab Ukraina kauba eksporti Vene agressioonisõja tingimustes, vahendas neljapäeval Poola meediakanal RMF24.