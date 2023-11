UKRAINA PÄEVIK 18.11: vene okupantidel on õnnestunud avaldada survet pea kõigil olulistel suundadel, kuid ka ukrainlased suutsid pisut edeneda oma põhisuunal. Olukord Avdiivkas süveneb. Paistab, et venelasi ei morjenda ka väga suured kaotused.

Viimaste nädalate kogemused näitavad taas, et kuni Venemaal on veel mingisugustki ressurssi sõjaahju ajamiseks, siis teevad nad seda täiesti halastamatult. Kuniks sellega on võimalik saavutada pisemgi edenemine jätkab kahuriliha pealevoolamist.