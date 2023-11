Oksjonile pandud 19. sajandist pärit must meeste viltkübar on tehtud kopra nahast ja selle väärtuseks on oksjonipidajate hinnangul vähemalt 600 000 - 800 000 eurot. Ajaloolaste sõnul on tegemist Napoleoni kaubamärgiga. Mütsi kandis Napoleon lahingus viltu peas, mis muutis ta lahingumöllus selgelt äratuntavaks.