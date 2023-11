Saksamaa valitsuskoalitsioonis on alates 2021. aastast omavahel koostööd pidanud tegema sotsiaaldemokraadid, rohelised ja tsentrist paremal asuvad vabad demokraadid (FDP). Nüüd selgus, et see kolmik on teinud 60 miljardi eurose valearvestuse ja küsimus on, kas taolisest prohmakast suudetakse ka ühiselt välja tulla.