Katar on aidanud vahendada läbirääkimisi umbes 240 Iisraelist Gazasse viidud pantvangi vabastamiseks, mille eest pakutakse Hamasile ajutist relvarahu.

"Läbirääkimistel veel jäänud probleemid on väga väiksed, võrreldes suuremate väljakutsetega, need on rohkem logistilised ja praktilised," ütles peaminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pressikonverentsil, millest võttis osa ka Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.