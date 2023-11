VIDEO ⟩ Argentina-Trump lasi valimisvõidu järel tõelise looma välja

Vastaskandidaat, majandusminister Sergio Massa tunnistas kaotust. «Ilmselt ei ole tulemused need, mida me lootsime. Olen rääkinud Javier Mileiga, et teda õnnitleda ja talle edu soovida, sest ta on president, kelle enamik argentiinlasi on järgmiseks neljaks aastaks valinud,» sõnas Massa.