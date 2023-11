Augustis saadeti Somaaliasse tagasi Ühendkuningriigis vägistamise eest süüdimõistetud Yagub Ahmed. Väljasaatmise eeltingimuseks oli see, et riik tasus kurjategija vaimse tervise ravi ning kahe nädala pikkuse majutuse eest Somaalias asuvas luksushotellis täis toitlustusega, vahendas The Times.