29 Gazast evakueeritud enneaegset last jõudis Egiptusesse

Egiptuse uudisteagentuuri Al-Qahera News teatel saabusid lapsed Egiptusse Rafah' piiripunkti kaudu, mis on ainus ühendus Gaza sektori ja välismaailma vahel, mis ei ole Iisraeli kontrolli all. Al-Qahera Newsi teatel olid kõik esmaspäeval Egiptusese toodud lapsed inkubaatorites.

Algul teatati, et Al-Shifast evakueeriti teise Gaza haiglasse 31 enneaegset last. Pole selge, miks Egiptusese jõudis vaid 29.

Enneaegsetel lastele tuli El Arishi lennujaama vastu Egiptuse tervishoiuminister Khaled Abdel Ghaffar, vahendab BBC.

Egiptuses viidi enneaegsed imikud al-Ahli Emirates haiglasse. Asutuse enneaegsete laste osakonna juhataja dr Mohamed Salama ütles BBC korrespondendile, et haiglasse saabus eile ka osa beebide vanemaid. «Me palusime neil anda allkiri olemaks nõus sellega, et nende lapsed saavad ravi Egiptuses,» ütles Salama. Tema sõnul on tuvastamata vaid ühe beebi vanemad.

Tundmatuks jääda soovinud meditsiiniallika teatel ei suuda Gaza sektorist 45 kilomeetrit lääne pool asuva El-Arishi haigla kõiki lapsi vastu võtta.

«El-Arishi haiglas ei ole piisavalt inkubaatoreid, osa lapsi tuleb viia edasi Ismailiasse või Kairosse,» ütles allikas.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles pühapäeval, et ÜRO ja Palestiina Punase Poolkuu Ühingu ühisoperatsiooniga viidi Al-Shifa haiglast ära 31 väga haiget last. Punase Poolkuu teatel oli kõigil lastel ravimite ja tehniliste abivahendite puudumise tõttu tekkinud raskekujuline infektsioon. WHO teatel evakueeriti lapsed ilma pereliikmeteta, kuna Hamasi terviseministeerium Gazas ei suutnud neid leida.