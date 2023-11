29 Gazast evakueeritud enneaegset last jõudis Egiptusse

Algul teatati, et Al-Shifast evakueeriti teise Gaza haiglasse 31 enneaegset last. Pole selge, miks Egiptusse jõudis vaid 29.

Egiptuses viidi enneaegsed imikud al-Ahli Emirates haiglasse. Asutuse enneaegsete laste osakonna juhataja dr Mohamed Salama ütles BBC korrespondendile, et haiglasse saabus eile ka osa beebide vanemaid. «Me palusime neil anda allkiri olemaks nõus sellega, et nende lapsed saavad ravi Egiptuses,» ütles Salama. Tema sõnul on tuvastamata vaid ühe beebi vanemad.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on nimetanud Al-Shifa haiglat surmatsooniks, Iisraeli väitel on haigla all tunnelites Hamasi baasid.