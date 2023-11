Orbán algatas Euroopa Komisjoni ja Sorost siunava tänavakampaania

Täna ilmusid Ungari avalikkuse ette reklaamplakatid, milles kutsutakse inimesi üles vastama valitsuse saadetud küsimustikule, uurimaks inimeste seisukohti Euroopa Liidu poliitika kohta. Plakatil on kujutatud Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja kuulsa filantroopi George Sorose poega, Avatud Ühiskonna Fondi juhti Alexander Sorost. Kujutiste all on lause: «Ärme tantsi nende pilli järgi!»

«Ma näitasin pilte presidendile (von der Leyenile - toim.). Ta ei tõstnud kulmugi, täiesti häirimatu, on selge? Teeme ühe asja selgeks - me teame, et see pole esimene kord ja ilmselt ka mitte viimane. Meil on muudki teha - kriisid, mida peame juhtima, poliitikad, mida teostada. Ungari on osa Euroopa Liidust ja ta istub laua ääres,» ütles Mamer, viidates muuhulgas sarnasele Budapesti kampaaniale 2019. aastal, kui kujutati eelmist Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit. Toona reageeriti jõulisemalt, öeldes, et tegemist on alusetu vandenõuteooriaga.