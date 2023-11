«Me kõik mõistsime, et me ei taha elada riigis, kus on võimalik inimesi peksta või kus aastakümneid ehitatud riigi suunda on võimalik muuta üheainsa ukaasiga tsaarilt,» ütles tänaseks 32-aastane Kostjantõn Kljatskin, kes kogunes sarnaselt paljudele teistele kümne aasta eest avaldama meelt Ukraina võimude ootamatu suunamuutuse vastu.