KOHALIK VAADE ⟩ Sáncheze riskantne amnestiapakkumine katalaani iseseisvuslastele lõhestab Hispaaniat

Pedro Sánchez tõestas taas, et ta on Niccolò Machiavelli eeskujulik õpilane – oma raamatus «Valitseja» leidis renessansiaja mõtleja, et iga riigijuhi ülim eesmärk on säilitada ükskõik mis hinnaga võim ning just seda on Hispaania sotsialistide liider teinud.