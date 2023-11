KOHALIK VAADE ⟩ Lätlased sattusid Riia–Tartu rongist elevusse

Tartu linnavalitsus soovib juba ammu, et Lõuna-Eesti ja Riia oleksid paremini ühendatud, ütles Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond). Läti on peamine Lõuna-Eesti turismi sihtturg ja see on tähtis ka ülikoolile. «Ühenduse loomine on ülitähtis, kui mõelda Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna kontekstile,» sõnas Klaas.