Punase Risti juht arutas Hamasiga Gaza sõja humanitaarküsimusi

Hamasi võitlejad ütlesid esmaspäeval, et ohvrite arv Gaza sektoris, kus alates 7. oktoobrist vallandus sõjategevus Iisraeli armee ja Hamasi võitlejate vahel, kerkis 13 300 inimeseni.

Surmasaanute seas on Hamasi väitel vähemalt 5600 last ja 3550 naist. Veel umbes 31 000 inimest on saanud haavata.