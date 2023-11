UKRAINA PÄEVIK 20.11. Vene okupandid on jätkanud survet paljudel rindelõikudel. Avdijivka kaitse püsib ning jutud venelaste ulatuslikest läbimurretest ei vasta tõele. Samuti pole päris õige kõnelda mingist ukrainlaste märkimisväärsest pealetungist Avdijivka piirkonnas. Paistab, et sündmuste nappuse ajastul püütakse kohati olukorda kajastuste abil huvitavamaks maalida, kui see tegelikult on.