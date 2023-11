Lõuna-Korea keelustab koeraliha söömise

«Seaduse kehtestamisega on aeg lõpetada koeraliha tarbimise ümber käivad vaidlused ja konfliktid. Me küsisime parlamendiliikmetelt nõusolekut ja see võeti vastu ühehäälselt,» ütles võimuerakonna Rahva Võimu Partei (PPP) üks võtmepoliitikutest Yu Eui-dong, vahendab The Times. Tema sõnul mõjutas parteid sellist otsust tegema lemmikloomaomanike pahameel nii Lõuna-Koreas kui ka mujal maailmas. Oma osa mängis ka presidendipaari loomaarmastus: neil on kokku kuus koera ja viis kassi. Presidendi abikaasa Kim Keon-hee on mitmel korral avalikult võtnud sõna koeraliha tarbimise vastu.