Erakonnakaaslane Freek Jansen ütles ajalehele De Telegraaf, et Baudet toimetati haiglasse, kuna ta pea löödi veriseks. Erakond kirjutas hiljem ühismeedias, et Baudet’ seisund ei ole tõsine. Janseni sõnul karjus ründaja, et tal on fašismist kõrini.