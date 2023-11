Elagabaluse valitsusaeg kestis neli aastat ajavahemikus 218–222. Toona kirjutatud tekstidest selgub väidetavalt, et keiser palus end nimetada naiseks. Seega pärast konsultatsioone seksuaalvähemuste õigusi kaitsva ühendusega teatas muuseum, et kavatseb keisrile edaspidi viidata naissoost asesõnu kasutades, vahendab The Times.