SÜVENEV VASTASSEIS ⟩ Ukrainas elavaid ungarlased keelduvad Orbáni käpiknukke mängimast

1500 kilomeetrit Venemaa ja Ukraina vahelisest rindejoonest läänes elab etniliste ungarlaste kogukond. See on mägine ala, mida ümbritsevad neli ELi liikmesriiki. Punaste katustega Berehove linn jääb Ungari piirist näiteks seitsme kilomeetri kaugusele. Just seal on 100 000pealise Ukrainas elava Ungari vähemuse keskus. Ungari lipud lehvivad selles piirkonnas Ukraina lippudega kõrvuti, kirjeldas Raadio Vaba Euroopa ajakirjanik.