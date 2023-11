SURVE KESTAB ⟩ Kirde-Soome Salla piiripunkti on täna saabunud juba ligi 40 migranti

«Me jõudsime just piiripunkti, kui päeva esimene grupp jõudis piirile. Hetk tagasi nägime veel 20-liikmelist rühma,» vahendas Helsingin Sanomate reporter Petteri Touhinen. Tema sõnul oli tegemist noorte meestega, kes hoidsid käe kõrval erksavärvilisi jalgrattaid. «Osadel olid väga väikesed, laste jalgrattad.»

Salla piiriületuspunkti ülema Hans-Michael Grosi sõnul tulevad varjupaigataotlejad Venemaalt Alakurti lähistelt. Nad on Süüria, Somaalia, Jeemeni ja Maroko päritolu. Piirivalve suunas piiri ületanud migrandid aiaga piiratud alale, millel on ilmselt ootamiseks mõeldud telk. Sealt viisid võimud need ükshaaval kõrvalasuvasse plekk-konteinerisse. Rattad jäeti õue parklasse.