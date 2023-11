Krüptoplatvorm Binance peab maksma USAs 4,3 miljardit dollarit trahvi

USA tururegulaatori CFTC juht Rostin Behnam ütles märtsis, et süüdistused Binance'i vastu on osa kampaaniast tuvastada ja peatada rikkumised muutlikul ja kõrge riskiga digivaraturul.

«Binance teadis aastaid, et rikub CFTC reegleid, töötades aktiivselt selle nimel, et raha liiguks edasi ning et vältida (reeglite) täitmist,» ütles Behnam avalduses. «See peaks olema hoiatus tervele digivarade maailmale, et CFTC ei tolereeri tahtlikku USA seaduste eiramist.»