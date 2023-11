KALLASELE KONKURENT ⟩ Läti alustas konsultatsioone NATO peasekretäri kandidaadi esitamiseks

Siliņa selgitas, et NATO juhi valimise kord ei ole rangelt reguleeritud. Praegu on NATO suursaadikute tasemel alanud mitteametlikud läbirääkimised ning Läti teatas neile, et tal on peasekretärikandidaat olemas.

Peaminister märkis, et Läti ei ole veel kunagi oma kandidaati alliansi juhi kohale esitanud ning see on riigile uus kogemus. «Otsime tuge ja vaatame. Kui meil on võimalus ja selge protsess, siis teeme kandidaadi ülesseadmiseks ametliku otsuse,» ütles Siliņa.

Ta uskus, et Läti saab NATO peasekretäri kandidaadi ametlikult üles seada, sest on olemas tugev kandidaat ja ükski alliansi uutest liikmesriikidest ei ole organisatsiooni veel juhtinud. Peaminister märkis, et Kariņšil on head valitsuskogemused, Euroopa Parlamendis töötamise kogemus ja arusaam rahvusvahelistest protsessidest.

Samuti märkis Siliņa, et Balti riikidele oleks suur saavutus, kui NATO juhiks saaks neist mõne esindaja.

Möödunud nädalal ütles Politico kaitsefoorumil ka Eesti peaminister Kaja Kallas, et on avatud võimalusele saada NATO järgmiseks peasekretäriks.

Samas kirjutas Politico ka, et seni paistab suurim soosik NATO juhi kohale olevat hoopis peatselt Hollandi peaministri ametist lahkuv Mark Rutte.