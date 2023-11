Algatajaid esindab Artūrs Tereškovičs. Ta leiab, et valijad peaksid olema veendunud saadikute adekvaatsuses otsuste tegemisel, eriti täiskogu istungitel. Samuti on vaja vähendada riski, et Läti seaduste andmine on alkoholist sõltuvate inimeste käes.