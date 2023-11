Briti ajalehe The Times teatel selguvad pääsevate juutide isikud neljapäeva hommikul, kui neist esimesed omaste juurde tuuakse. Mitme pantvangistatu puhul on olnud segadus, kas nad on tapetud või röövitud. Praeguse info kohaselt on noorim röövitu vangistuses kümnekuuseks saanud poiss, lisaks peaks terroristide käes olema üks kahe- ja mitu kolmeaastast last.