Hollandi valimised võitis parempopulist Wildersi partei

«Me võime seda nimetada ajalooliseks õhtuks. Me ei ole varem näinud, et traditsioonilised erakonnad ei oleks valimisi võitnud,» ütles poliitikaajakirjanik Xander van der Wulp valimisõhtul NOS-ile. Ta nentis, et viimastel päevadel on toimunud palju: on valijaid, kes on meelt muutnud ja on valijaid, kes on hääletanud eelkõige strateegiliselt. «Roheliste ja Tööpartei lõikas ka strateegiliselt hääletanutest kasu, kuid mida me kõikjal valimispidudelt näeme, on see, et kõik on PVV võidust šokis.»