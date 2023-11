OTSUSTAV SÕJATALV ⟩ Ukraina energiataristu haavad paistavad kaugele välja

Ukraina energiataristu on Venemaa rünnakute all ja lõhutud tehnika remonditööd on pooleli. Riigi elektri- ja küttesüsteemide ülevalhoidmine vajab tagavaraosi, mida ei pruugi endiselt olla piisavalt. Ukraina õhtutõrjesüsteem on samas tugevam kui varem.

Ukraina eksperdid ja ametnikud väljendasid The New York Timesi ajakirjanikuga suheldes muret, öeldes, et Ukraina energiasüsteem on hapram kui aasta tagasi. Alajaamades on remont lõpetamata, kriitiliselt otsakorral on seadmed ja eriti suur puudus on trafodest. Lund samas juba sajab.