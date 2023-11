KAS LÕPP NEUTRAALSUSELE? ⟩ Šveits tagastas Leopardid Saksamaale

Tegemist on 25 kasutamata Rheinmetalli toodetud tankiga, mis jõuavad nüüd Saksamaale. Sellise loa otsustas Šveitsi valitsus anda eile. Euroopa riigid on sellist otsust oodanud, sest eesmärgiks on aidata Ukrainal võita ning saata rindele niipalju sõjatehnikat kui võimalik, selgitas Deutsche Welle.