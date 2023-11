KAS NEUTRAALSUSE LÕPP? ⟩ Šveits tagastas Leopardid Saksamaale

Tegemist on 25 kasutamata Rheinmetalli toodetud tankiga, mis jõuavad nüüd Saksamaale. Sellise loa otsustas Šveitsi valitsus anda eile. Euroopa riigid on sellist otsust oodanud, sest eesmärk on aidata Ukrainal võita ning saata rindele nii palju sõjatehnikat kui võimalik, selgitas Deutsche Welle.

Šveitsile oli see raske otsus, sest riigi põhiseadus eeldab neutraalse positsiooni hoidmist ja põhiseadusest lähtuvalt kehtivad Šveitsis ranged relvaekspordipiirangud. Seetõttu tagastab Bern tankid Saksamaale tingimusel, et need konkreetsed sõjamasinad ei jõuaks lahinguväljale. Saksamaa kinnitas, et Šveitsi tagastatud Leopardid ei lähe Ukrainasse.