Piirivalveamet Frontex saadab Soome idapiirile 50 migrantidega tegelevat ametnikku

Agentuur ütles avalduses, et paneb Soome piirikontrolli tugevdamiseks välja poolsada piirivalvurit ja muud töötajat koos varustusega nagu patrullautod.

Frontex kavatseb esimese rühma ametnikke lähetada Soome tuleval kolmapäeval, et laiendada ühisoperatsiooni Terra 2023. Lisaks piirivalveametnikele kuuluvad meeskonda ka tugitöötajad sisserändajate registreerimiseks, dokumendieksperdid ja tõlgid.

Piirivalveamet tõi välja, et arvestades karme talviseid ilmastikutingimusi, pööratakse tähelepanu ka humanitaaraspektile.

«Frontexi toetus Soomele ulatub kaugemale logistikast; see näitab Euroopa Liidu ühtset seisukohta mõnd liikmesriiki mõjutavatele hübriidprobleemidele vastu seismisel. See koostöö tõestab, et keeruliste piiriprobleemide korral seisab Euroopa ühtselt, pakkudes toetust konkreetsete meetmete abil,» lausus pressiteate vahendusel Frontexi tegevdirektor Hans Leijtens.