VIDEO ⟩ Peaminister Gahr Støre: Norra pole oma piiril Venemaa provokatsioone täheldanud

«Meil on 200 kilomeetrit ühist piiri ja seal on üks piiripunkt ning seal me ei ole tuvastanud piiril ebaregulaarset tegevust,» kirjeldas Norra peaminister Gahr Støre pressikonverentsil olukorda Venemaa külje alla. «Me jälgime seda tähelepanelikult. Meil on 2015. aasta kogemus, kui väga palju varjupaigataotlejaid ületas seda piiri. Me ei soovi et see korduks.»

Ta rõhutas koos Eesti valitsusjuhi Kaja Kallasega ajakirjanike ees kõneldes, et Norra on valmis korrapärase liikumise tagamiseks rakendama piiril erimeetmeid, kuid hetkel pole selle jaoks tarvidust. Samuti on Norra Gahr Støre sõnul tihedas suhtluses teiste Venemaa naabrite, sealhulgas Soome ja Eestiga.

Norra jagab Kaug-Põhjas Venemaaga pikka piiri ka merealadel ning on seal kandis NATO n-ö silmadeks ja kõrvadeks. «Hetkel me ei ole tuvastanud midagi ebatavalist, aga Norra hindab olukorda. Meil on kogemus arengute jälgimisel ja me tahame, et Kaug-Põhjas oleks pinged madalad,» lisas Gahr Støre.

Kohtumisel Kallasega arutas Norra peaminister lisaks Venemaa tegevusele ka julgeolekuolukorda laiemalt, Ukraina jätkuvat toetamist ning energiakoostööd ennekõike meretuuleparkide rajamisel ja energiajulgeoleku tagamisel.

Pärast hommikul Stenbocki majas peetud arutelu suundusid peaministrid Maarjamäele, kus külastasid kommunismiohvrite memoriaali.

Pealelõunal esineb Norra valitsusjuht avasõnadega meretuuleenergeetika teemalisel ümarlaual, kus võõrustab teda kliimaministri Kristen Michal. Strateegilises arutelus osalevad Eesti avamere tuuleparkide arendamise osapooled ja Norra meretuuleklastri esindajad.

Täna toimub Tallinnas ka Eesti-Norra energiakoostöö võimalustele pühendatud uuringu esitlus.

Õhtupoolikul suundub Gahr Støre Kadriorgu kohtuma Karisega.

«Eesti ja Norra on head sõbrad ja liitlased, meil on palju ühiseid huve,» ütles peaminister Kaja Kallas visiidi eel. «Oleme tänulikud Norrale aktiivse rolli eest meie regiooni julgeoleku tagamisel.»