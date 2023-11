Viimaste mõõtmiste põhjal on liustikud kahanenud alates 1962. aastast 1348 ruutkilomeetri võrra, teatas riiklik liustike- ja ökosüsteemiuuringute instituut.

Umbkaudu 5250 meetri kõrgutst Pastoruri mäge Põhja-Peruus Ancashi piirkonnas peetakse üheks Peruu turismi kroonijuveeliks, kuid just see on kliimasoojenemisest enim kannatada saanud ja kaotanud üle poole jääkattest.